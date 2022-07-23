В Курской области продлили режим террористической опасности

В Курской области продлили «желтый режим» террористической опасности. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«Ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что за две недели в Курской области не было диверсий и терактов.
Ранее режим террористической опасности в Курской области продляли 9 июля. ВСУ неоднократно обстреливали Курскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. В начале июля украинская армия обстреляла населенные пункты Марково и Теткино в Курской области, сообщает телеканал 360. Также ВСУ обстреливали погранпункты Курской области, передает Пятый канал.
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