23 июля 2022

В Курской области продлили режим террористической опасности

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Семинар-совещание в
Роман Старовойт продлил на две недели режим террористической опасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области продлили «желтый режим» террористической опасности. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что за две недели в Курской области не было диверсий и терактов.

Ранее режим террористической опасности в Курской области продляли 9 июля. ВСУ неоднократно обстреливали Курскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. В начале июля украинская армия обстреляла населенные пункты Марково и Теткино в Курской области, сообщает телеканал 360. Также ВСУ обстреливали погранпункты Курской области, передает Пятый канал.

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В Курской области продлили «желтый режим» террористической опасности. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «Ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что за две недели в Курской области не было диверсий и терактов. Ранее режим террористической опасности в Курской области продляли 9 июля. ВСУ неоднократно обстреливали Курскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. В начале июля украинская армия обстреляла населенные пункты Марково и Теткино в Курской области, сообщает телеканал 360. Также ВСУ обстреливали погранпункты Курской области, передает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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