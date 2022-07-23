В Курской области продлили режим террористической опасности 24 июля 2022 в 11:01 Размер текста - 17 + Роман Старовойт продлил на две недели режим террористической опасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области продлили «желтый режим» террористической опасности. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «Ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что за две недели в Курской области не было диверсий и терактов. Ранее режим террористической опасности в Курской области продляли 9 июля. ВСУ неоднократно обстреливали Курскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. В начале июля украинская армия обстреляла населенные пункты Марково и Теткино в Курской области, сообщает телеканал 360. Также ВСУ обстреливали погранпункты Курской области, передает Пятый канал. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест! В Курской области продлили «желтый режим» террористической опасности. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «Ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что за две недели в Курской области не было диверсий и терактов. Ранее режим террористической опасности в Курской области продляли 9 июля. ВСУ неоднократно обстреливали Курскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. В начале июля украинская армия обстреляла населенные пункты Марково и Теткино в Курской области, сообщает телеканал 360. Также ВСУ обстреливали погранпункты Курской области, передает Пятый канал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям