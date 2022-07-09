На границе с Украиной продлили режим террористической опасности

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, старовойт роман
Режим террористической опасности продлили до 23 июля, сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области на две недели продлили «желтый» режим террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

ВСУ неоднократно обстреливали населенные пункты Курской области в ходе спецоперации РФ на Украине. В начале июля Украина обстреляла Курс и Белгород ракетами «Точка-У». В июне ВСУ атаковали погранпункт «Крупец» в Курской области. 6 июня был обстрелян поселок Теткино Курской области, передает «Утро.ру». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса.

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В Курской области на две недели продлили «желтый» режим террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля», — написал Старовойт в своем telegram-канале. ВСУ неоднократно обстреливали населенные пункты Курской области в ходе спецоперации РФ на Украине. В начале июля Украина обстреляла Курс и Белгород ракетами «Точка-У». В июне ВСУ атаковали погранпункт «Крупец» в Курской области. 6 июня был обстрелян поселок Теткино Курской области, передает «Утро.ру». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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