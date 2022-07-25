25 июля 2022

РИАН: командир нацбата «Медведи SS» Кравцов будет осужден в ДНР

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Александру Кравцову вменяют три статьи, предусматривающие наказание в виде смертной казни Фото:

Командира украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова будут судить в Донецкой народной республике. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ДНР.

«25 июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А. А. направлено в суд с обвинительным заключением», — рассказал представитель Генпрокуратуры ДНР РИА «Новости». Уточняется, что командиру нацбата вменяются три статьи уголовного кодекса республики, максимальные санкции которых предусматривают смертную казнь.

Ранее сообщалось, что Кравцова обвинили в попытке насильственного захвата власти. Жертвами диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» стали более 100 человек. Группировка входит в состав полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

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Командира украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова будут судить в Донецкой народной республике. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ДНР. «25 июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А. А. направлено в суд с обвинительным заключением», — рассказал представитель Генпрокуратуры ДНР РИА «Новости». Уточняется, что командиру нацбата вменяются три статьи уголовного кодекса республики, максимальные санкции которых предусматривают смертную казнь. Ранее сообщалось, что Кравцова обвинили в попытке насильственного захвата власти. Жертвами диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» стали более 100 человек. Группировка входит в состав полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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