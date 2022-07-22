Командиру группировки «Медведи SS» грозит смертная казнь в ДНР

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Александру Кравцову грозит смертная казнь за попытку захвата власти в ДНР Фото:

Командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти, за это ему грозит смертная казнь. Об этом сообщил его адвокат Павел Косован.

«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР», — рассказал Косован ТАСС. Он уточнил, что подзащитный обвиняется в создании вооруженного формирования на территории иностранного государства, подготовке к осуществлению террористической деятельности и совершении действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР, за что предусмотрено наказание в виде смертной казни.

Жертвами диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» стали более 100 человек. Группировка входит в состав полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

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Командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти, за это ему грозит смертная казнь. Об этом сообщил его адвокат Павел Косован. «Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР», — рассказал Косован ТАСС. Он уточнил, что подзащитный обвиняется в создании вооруженного формирования на территории иностранного государства, подготовке к осуществлению террористической деятельности и совершении действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР, за что предусмотрено наказание в виде смертной казни. Жертвами диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» стали более 100 человек. Группировка входит в состав полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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