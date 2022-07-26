Жители Брянской области пострадали от атаки беспилотника ВСУ

Украинский беспилотник, предположительно, сбросил гранатометный снаряд ВОГ-17 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Климовском районе. Оба пострадавших находятся в больнице.

«Дрон со стороны Украины прилетел накануне в Климовский район и сбросил боеприпас (предположительно, ВОГ-17) возле автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи. В больницу попали 43-летний сотрудник „Росгранстроя“ (у него осколочное ранение ягодицы) и еще один 68-летний местный житель (ранение голени, бедра и предплечья)», — сообщает telegram-канал Shot.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции российских войск поручил жестко пресекать обстрелы мирных городов со стороны ВСУ. Для обстрелов украинские войска применяют реактивные системы залпового огня HIMARS, пишет RT. При этом власти Украины заявляли, что Россия якобы сама обстреливает свои города, передает «Национальная служба новостей».