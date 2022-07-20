Шойгу отдал новый приказ из-за американского оружия на Украине

Сергей Шойгу вновь проинспектировал российские войска в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад» и поручил ей жестко пресекать обстрелы мирных городов в условиях поступления Украине нового оружия. Об этом сообщается в официальном telegam-канале Минобороны РФ.

«Шойгу проинспектировал российскую группировку „Запад“, участвующую в спецоперации на Украине. По итогам заслушивания Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами БПЛА противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — сообщили в Минобороны.

Ранее Шойгу проинспектировал группировки «Юг», «Центр» и «Восток». Министр поручил уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по освобожденным территориям.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. После начала спецоперации страны Запада начали активно передавать Украине новейшее вооружение. Так, США передала Киеву дальнобойные ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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