В Ханты-Мансийске инвалиды не могут попасть на речной вокзал

А в мэрии говорят, что на ремонт пандуса нет денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска раскритиковали прилегающую к Авторечвокзалу территорию из-за перегороженных пандусов и за то, что в здание очень сложно попасть инвалидам-колясочникам. Информация об этом появилась в паблике «Ханты-Мансийск | Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

«23 июля, совершая речную экскурсию с пассажиром маломобильной категории — инвалидом второй группы, мы столкнулись с проблемой отсутствия пандуса и содействия со стороны служб вокзала. <…> Пандус на один пролет есть, но он перекрыт забором, под замком и зарос травой», — пишет подписчица по имени Наталья.

В комментариях в разделе «Вопрос-ответ» от лица официального аккаунта горадминистрации Ханты-Мансийска женщине сообщили, что пандус перекрыли для обеспечения транспортной безопасности. «Оборудование новыми пандусами в настоящее время не представляется возможным ввиду больших капитальных затрат», — прокомментировали представители мэрии.

URA.RU попыталось выяснить у сотрудников муниципального отделения «Всероссийского общества инвалидов» действительно ли существует описанная проблема, но по имеющемся в открытом доступе номерам телефона журналисту агентства никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска раскритиковали прилегающую территорию к Кафедральному собору Воскресения Христова по причине труднодоступности объекта для маломобильных групп населения и качество благоустройства местности.