Кремль: Путин и Эрдоган обсудят производство «Байрактаров»

27 июля 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят производство беспилотников Bayraktar TB2. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Военно-техническое сотрудничество постоянно находится на повестке дня. Сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается такое взаимодействие, говорит о том, что наши отношения находятся на высоком уровне. Тема затрагивалась, как правило, почти на каждой встрече. Тема (производство „Байрактаров“ — прим.URA.RU) будет обсуждаться и в Сочи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган планирует прилететь в Сочи на переговоры с Путиным. Тема переговоров двух президентом не раскрывалась.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят производство беспилотников Bayraktar TB2. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Военно-техническое сотрудничество постоянно находится на повестке дня. Сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается такое взаимодействие, говорит о том, что наши отношения находятся на высоком уровне. Тема затрагивалась, как правило, почти на каждой встрече. Тема (производство „Байрактаров“ — прим.URA.RU) будет обсуждаться и в Сочи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган планирует прилететь в Сочи на переговоры с Путиным. Тема переговоров двух президентом не раскрывалась.