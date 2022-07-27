Кремль: Путин и Эрдоган обсудят производство «Байрактаров»

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят производство беспилотников Bayraktar TB2. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Военно-техническое сотрудничество постоянно находится на повестке дня. Сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается такое взаимодействие, говорит о том, что наши отношения находятся на высоком уровне. Тема затрагивалась, как правило, почти на каждой встрече. Тема (производство „Байрактаров“ — прим.URA.RU) будет обсуждаться и в Сочи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган планирует прилететь в Сочи на переговоры с Путиным. Тема переговоров двух президентом не раскрывалась.

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят производство беспилотников Bayraktar TB2. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Военно-техническое сотрудничество постоянно находится на повестке дня. Сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается такое взаимодействие, говорит о том, что наши отношения находятся на высоком уровне. Тема затрагивалась, как правило, почти на каждой встрече. Тема (производство „Байрактаров“ — прим.URA.RU) будет обсуждаться и в Сочи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган планирует прилететь в Сочи на переговоры с Путиным. Тема переговоров двух президентом не раскрывалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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