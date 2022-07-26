TRT Haber: Эрдоган проведет переговоры с Путиным в Сочи

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Реджеп Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой, сообщили в СМИ Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом», — передает телеканал. По данным канала, в ходе визита Эрдоган проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Обновлено в 18:24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров лидеров. Об этом он заявил РИА «Новости».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом», — передает телеканал. По данным канала, в ходе визита Эрдоган проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обновлено в 18:24 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров лидеров. Об этом он заявил РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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