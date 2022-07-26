TRT Haber: Эрдоган проведет переговоры с Путиным в Сочи

26 июля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой, сообщили в СМИ Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом», — передает телеканал. По данным канала, в ходе визита Эрдоган проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обновлено в 18:24 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров лидеров. Об этом он заявил РИА «Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом», — передает телеканал. По данным канала, в ходе визита Эрдоган проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Обновлено в 18:24 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров лидеров. Об этом он заявил РИА «Новости».