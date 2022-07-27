Из Банка России уходит борец с финансовыми махинациями

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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
В Центробанке произошли очередные кадровые перестановки Фото:

Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России. Ранее он боролся с финансовыми махинациями. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», — уточняется в сообщении ЦБ. Он занимался контролем за операциями клиентов, совершаемых для обхода экономических мер. В частности, следил за деятельностью перекупщиков и попытками обхода ограничений по операциям с валютой.

Ранее в Центробанке РФ произошли масштабные кадровые перестановки. В частности, о намерении покинуть свой пост объявили первый зампред Центробанка Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин.

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Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России. Ранее он боролся с финансовыми махинациями. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. «Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», — уточняется в сообщении ЦБ. Он занимался контролем за операциями клиентов, совершаемых для обхода экономических мер. В частности, следил за деятельностью перекупщиков и попытками обхода ограничений по операциям с валютой. Ранее в Центробанке РФ произошли масштабные кадровые перестановки. В частности, о намерении покинуть свой пост объявили первый зампред Центробанка Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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