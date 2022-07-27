Из Банка России уходит борец с финансовыми махинациями

Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России. Ранее он боролся с финансовыми махинациями. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
«Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», — уточняется в сообщении ЦБ. Он занимался контролем за операциями клиентов, совершаемых для обхода экономических мер. В частности, следил за деятельностью перекупщиков и попытками обхода ограничений по операциям с валютой.
Ранее в Центробанке РФ произошли масштабные кадровые перестановки. В частности, о намерении покинуть свой пост объявили первый зампред Центробанка Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин.
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