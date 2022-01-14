В Центробанке РФ произошли массовые перестановки

14 января 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Первый зампред и зампред Центробанка Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин покинули свои посты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Центробанке РФ произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, о намерении покинуть свой пост объявили первый зампред Центробанка Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин. «Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года. Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Шевцов, по данным пресс-службы, играл ключевую роль в создании регулятора. Он участвовал в присоединении к Центробанку РФ Федеральной службы по финансовым рынкам, а также помогал сформировать единые подходы к развитию этого сектора. Скобелкин, в свою очередь, участвовал в «либерализации валютного контроля» и облегчал ведение бизнеса для экспортеров. Пост зампреда Центробанка РФ с 26 января займет Юрий Исаев. Он будет курировать несколько департаменты по противодействию недобросовестным практикам и финансовому мониторингу и валютному контрою, а также представительство российского регулятора в Китае. Кресло статс-секретаря — зампреда Центробанка РФ с 17 января получит Алексей Гузов. Он будет отвечать за вопросы взаимодействия с Госдумой и Советом Федерации, а также курировать работу юридического департамента. Также новые должности получили зампред Центробанка Владимир Чистюхин и директор Департамента страхового рынка регулятора Филипп Габуния. С 17 января они будут назначены первым зампредом и зампредом соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Центробанке РФ произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, о намерении покинуть свой пост объявили первый зампред Центробанка Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин. «Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года. Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Шевцов, по данным пресс-службы, играл ключевую роль в создании регулятора. Он участвовал в присоединении к Центробанку РФ Федеральной службы по финансовым рынкам, а также помогал сформировать единые подходы к развитию этого сектора. Скобелкин, в свою очередь, участвовал в «либерализации валютного контроля» и облегчал ведение бизнеса для экспортеров. Пост зампреда Центробанка РФ с 26 января займет Юрий Исаев. Он будет курировать несколько департаменты по противодействию недобросовестным практикам и финансовому мониторингу и валютному контрою, а также представительство российского регулятора в Китае. Кресло статс-секретаря — зампреда Центробанка РФ с 17 января получит Алексей Гузов. Он будет отвечать за вопросы взаимодействия с Госдумой и Советом Федерации, а также курировать работу юридического департамента. Также новые должности получили зампред Центробанка Владимир Чистюхин и директор Департамента страхового рынка регулятора Филипп Габуния. С 17 января они будут назначены первым зампредом и зампредом соответственно.