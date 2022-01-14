В Центробанке РФ произошли массовые перестановки

В Центробанке РФ произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, о намерении покинуть свой пост объявили первый зампред Центробанка Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин.
«Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года. Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ.
Шевцов, по данным пресс-службы, играл ключевую роль в создании регулятора. Он участвовал в присоединении к Центробанку РФ Федеральной службы по финансовым рынкам, а также помогал сформировать единые подходы к развитию этого сектора. Скобелкин, в свою очередь, участвовал в «либерализации валютного контроля» и облегчал ведение бизнеса для экспортеров.
Пост зампреда Центробанка РФ с 26 января займет Юрий Исаев. Он будет курировать несколько департаменты по противодействию недобросовестным практикам и финансовому мониторингу и валютному контрою, а также представительство российского регулятора в Китае.
Кресло статс-секретаря — зампреда Центробанка РФ с 17 января получит Алексей Гузов. Он будет отвечать за вопросы взаимодействия с Госдумой и Советом Федерации, а также курировать работу юридического департамента.
Также новые должности получили зампред Центробанка Владимир Чистюхин и директор Департамента страхового рынка регулятора Филипп Габуния. С 17 января они будут назначены первым зампредом и зампредом соответственно.
В Центробанке РФ произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, о намерении покинуть свой пост объявили первый зампред Центробанка Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин. «Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года. Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. Шевцов, по данным пресс-службы, играл ключевую роль в создании регулятора. Он участвовал в присоединении к Центробанку РФ Федеральной службы по финансовым рынкам, а также помогал сформировать единые подходы к развитию этого сектора. Скобелкин, в свою очередь, участвовал в «либерализации валютного контроля» и облегчал ведение бизнеса для экспортеров. Пост зампреда Центробанка РФ с 26 января займет Юрий Исаев. Он будет курировать несколько департаменты по противодействию недобросовестным практикам и финансовому мониторингу и валютному контрою, а также представительство российского регулятора в Китае. Кресло статс-секретаря — зампреда Центробанка РФ с 17 января получит Алексей Гузов. Он будет отвечать за вопросы взаимодействия с Госдумой и Советом Федерации, а также курировать работу юридического департамента. Также новые должности получили зампред Центробанка Владимир Чистюхин и директор Департамента страхового рынка регулятора Филипп Габуния. С 17 января они будут назначены первым зампредом и зампредом соответственно.