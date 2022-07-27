Мошенники придумали новый способ обмануть свердловчан

В УФССП оперативно пресекли разводку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Приставы выявили новую схему мошенничества. В службу начали приходить поддельные исполнительные документы о взыскании долгов со свердловчан. Общая сумма предотвращенного ущерба — 154 миллиона рублей, рассказали URA.RU в региональном управлении УФССП.

Первый поддельный исполнительный лист пришел в Екатеринбург из Томска по почте. «Медиативное соглашение по гражданскому спору, заверенное нотариусом Томска, предметом которого является взыскание задолженности с индивидуального предпринимателя Екатеринбурга 149 миллионов рублей в пользу физического лица», — говорится в сообщении ведомства.

«Сотрудниками отдела собственной безопасности главного управления по всем эпизодам предъявления в Службу поддельных документов оперативно сформированы материалы и направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел. <…> Поступившие поддельные исполнительные документы выданы якобы судами Московской области и Москвы, Пскова, Томска, Екатеринбурга. <…> Сумма предотвращенного судебными приставами ущерба <…> составила более 154 миллионов рублей. Фактов перечисления денежных средств на счета лиц, совершивших противоправные действия, сотрудниками Службы судебных приставов не допущено», — добавили в ФССП.

Накануне URA.RU рассказывало, как семья пенсионеров из Верхней Синячихи по просьбе мошенников, представившихся сотрудниками банка, сняла со счета 1,1 млн рублей и взяла в кредит 100 тысяч. Злоумышленников, которым перевели деньги, ищет полиция.