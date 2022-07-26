Свердловчане перевели 1,2 млн рублей подставным сотрудникам банка

Семья пенсионеров из поселка Верхняя Синячиха (Свердловская область) по просьбе мошенников, представившихся сотрудниками банка, сняла со счета 1,1 млн рублей и взяла в кредит 100 тысяч. Затем деньги перевели неизвестным, сообщает региональное ГУ МВД на официальном сайте.
«Установлено, что 4 июля на сотовый телефон заявительницы позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка РФ. Звонившая пояснила, что с банковского вклада потерпевшей, неизвестные пытаются снять денежные средства. Для сохранности сбережений, необходимо срочно их обналичить и перевести на некий „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции.
Пенсионерка вместе с мужем сняли со счета 1,1 млн рублей и взяли в кредит 100 тысяч. Эти деньги они перевели по реквизитам, которые им указала «сотрудница» банка. Вскоре свердловчане поняли, что нарвались на мошенников, и написали заявление в полицию. Там возбудили дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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