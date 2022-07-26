Свердловчане перевели 1,2 млн рублей подставным сотрудникам банка

27 июля 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

Пенсионеры из Алапаевска нарвались на телефонных мошенников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья пенсионеров из поселка Верхняя Синячиха (Свердловская область) по просьбе мошенников, представившихся сотрудниками банка, сняла со счета 1,1 млн рублей и взяла в кредит 100 тысяч. Затем деньги перевели неизвестным, сообщает региональное ГУ МВД на официальном сайте. «Установлено, что 4 июля на сотовый телефон заявительницы позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка РФ. Звонившая пояснила, что с банковского вклада потерпевшей, неизвестные пытаются снять денежные средства. Для сохранности сбережений, необходимо срочно их обналичить и перевести на некий „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции. Пенсионерка вместе с мужем сняли со счета 1,1 млн рублей и взяли в кредит 100 тысяч. Эти деньги они перевели по реквизитам, которые им указала «сотрудница» банка. Вскоре свердловчане поняли, что нарвались на мошенников, и написали заявление в полицию. Там возбудили дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Семья пенсионеров из поселка Верхняя Синячиха (Свердловская область) по просьбе мошенников, представившихся сотрудниками банка, сняла со счета 1,1 млн рублей и взяла в кредит 100 тысяч. Затем деньги перевели неизвестным, сообщает региональное ГУ МВД на официальном сайте. «Установлено, что 4 июля на сотовый телефон заявительницы позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка РФ. Звонившая пояснила, что с банковского вклада потерпевшей, неизвестные пытаются снять денежные средства. Для сохранности сбережений, необходимо срочно их обналичить и перевести на некий „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции. Пенсионерка вместе с мужем сняли со счета 1,1 млн рублей и взяли в кредит 100 тысяч. Эти деньги они перевели по реквизитам, которые им указала «сотрудница» банка. Вскоре свердловчане поняли, что нарвались на мошенников, и написали заявление в полицию. Там возбудили дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.