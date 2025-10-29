Паслер пообещал многомиллиардную поддержку свердловским аграриям

Денис Паслер пообещал аграриям 4.7 миллиарда рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Денис Паслер пообещал выделить свердловскому АПК 4.7 млрд рублей в этом году. Аграрные предприятия Свердловской области по итогам сезона перевыполнили плановые показатели по сбору урожая по всем основным для региона культурам. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, выступая на открытии XIII Межрегиональной агропромышленной выставки «Агропром Урал» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«По всем направлениям, которые традиционны для нашего региона, у нас перевыполнены все планы по сбору. Это говорит о том, что, конечно же, селяне, предприятия, коллективы очень достойно справились с поставленной задачей», — отметил глава региона.

Губернатор отдельно поблагодарил работников агропромышленного комплекса за их самоотверженный труд, указав на множество вызовов, включая закрепление кадров на селе, доступность ресурсов и логистику.

В качестве ключевой меры поддержки отрасли Денис Паслер сообщил о значительном финансировании. «Свердловская область в этом году направит на поддержку АПК 4,7 миллиарда рублей», — уточнил он.

Он заверил, что развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетов для правительства области. «Мы в будущем тоже будем этому направлению уделять особое значение. Это люди, которые работают, это особый труд, который нужно поддерживать, и территории, которые нужно развивать», — подчеркнул губернатор.