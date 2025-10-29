В Екатеринбурге судят пьяного лихача, сбившего троих девочек. Онлайн-трансляция
Меру пресечения избирают в военном суде
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде начали избирать меру пресечения жителю Ревды Михаилу Слободяну, который 27 октября сбил троих девочек (две погибли). За ходом судебного заседания URA.RU следит в режиме онлайн.
15:38 Михаила завели в зал в наручниках. Он прячет лицо от журналистов.
15:41 Следователь заявил, что в крови у мужчины нашли алкоголь и наркотики.
15:47 Адвокат минуту уговаривала Слободяна принести извинения семьям пострадавших. Он не мог этого сказать, заявив, что их нет (имел в виду, что девочки погибли — прим. ред.). Но потом все же извинился: «Извините, пожалуйста».
15:56 Михаил Слободян заявил, что стал участником СВО в 2023 году. Получил несколько ранений, был награжден орденом Суворова. Недавно мужчина вернулся с фронта и прошел лечение в госпитале.
15:57 У Слободяна нет водительского удостоверения. По его словам, документ якобы сгорел, когда он был на Украине.
16:05 Михаил заявил, что не проживает с семьей (есть жена и 14-летний ребенок), потому что не хочет ругаться с супругой. Жена с ребенком недавно вернулась с отдыха. Слободян проживал на съемной квартире.
16:07 Спирт, марихуану и метамфетамин нашли в крови Михаила. Он отпираться не стал. «Употребляю редко — раз в год, когда приезжаю домой. Я курю только марихуану», — признался водитель.
16:14 Судья рассказал, какие травмы получили погибшие девочки.
Первая получила сочетанную механическую травму головы, туловища, конечностей, кровоизлияние в желудочки головного мозга, кровоизлияние в кожный лоскут головы височно-затылочной области слева, открытый перелом левой плечевой кости, закрытый перелом правой и левой бедренной кости, очаговые кровоизлияния в мышцы в проекции переломов, множественные ссадины, раны головы, туловища, конечностей и другие
У второй — кровоизлияние в желудочки головного мозга, кровоизлияние в кожный лоскут головы височно-затылочной области слева, множественные разрывы селезенки, открытый перелом нижней трети бедренной кости справа, закрытый перелом нижней трети бедренной кости слева, множественные ссадины, раны головы, туловища и конечностей.
16:15 «Вы можете хоть на что-нибудь ответить?» — спросил судья Михаила. «Нет, я не могу ответить», — сначала ответил он. Позже Слободян заявил, что признает вину.
16:17 Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по мере пресечения. Оглашение ожидается в 17 часов.
