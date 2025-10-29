Росгвардия поймала грабителей популярного маркетплейса в Екатеринбурге

Задержали двух подозреваемых в грабеже пункта выдачи на Уралмаше (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 29 октября задержали двух подозреваемых в грабеже пункта выдачи известного маркетплейса. Инцидент произошел на улице Победы, когда двое молодых людей, угрожая расправой, похитили имущество и попытались скрыться. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что задержание прошло оперативно благодаря слаженным действиям патрульных экипажей. «Получив информацию о совершенном преступлении, росгвардейцы незамедлительно отреагировали, обнаружили и задержали подозреваемых по приметам поблизости от места происшествия», — заявили региональном управлении.

Как пояснили в управлении МВД России по Екатеринбургу, один из злоумышленников предъявил сотруднику пункта выдачи фиктивный код заказа, затем перепрыгнул через прилавок и, угрожая физическим насилием, похитил рабочий ноутбук. После этого оба молодых человека 2002 и 2003 годов рождения, ранее судимые, попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками Росгвардии и переданы полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

