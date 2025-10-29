Кенгуру улетел авиарейсом из аэропорта Кольцово Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зоопарк Белгорода, пострадавший от обстрела ВСУ в 2024 году, пополнится новыми питомцами. В частности, из Екатеринбурга авиарейсом отправлен кенгуру беннета. Об этом URA.RU рассказали в зоопарке Белгорода и в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

«28 октября специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора осуществили контроль процедуры вывоза кенгуру беннета из аэропорта Кольцово в Белгород. Цель перевозки — содержание и дальнейшее разведение вида», — объяснили специалисты.

В зоопарке Белгорода подтвердили, что их специалист выехал в Екатеринбург за кенгуру. «У нас есть большая семья этих животных, он будет жить в этой семье», — добавили биоинженеры. Также экспозиция зоопарка пополнится другими зверями: например, приедет пантера.

Зоопарк Белгорода попал под бомбежку ВСУ весной прошлого года. От кассетных осколков пострадали экзотариум, были убиты белый лебедь и ручная кенгуру Гранди. Она прожила в зоопарке пять лет и была всеобщей любимицей. В память о Гранди в зоосаде пообещали посадить виноград.

Погибшая Гранди была любимицей белгородского зоопарка Фото: страница «Белгород - это интересно» во «ВКонтакте»