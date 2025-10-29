Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге начали судить пьяного лихача, сбившего девочек в Ревде. Фото

29 октября 2025 в 15:36
Мужчина погубил двух девочек и искалечил третью

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде стартовал процесс по избранию меры пресечения жителю Ревды Михаилу Слободяну, который насмерть сбил двух девочек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. 

Меру пресечения избирают в военном суде, поскольку Слободян — участник СВО. В зал его завели в наручниках.

Как сообщало агентство, 37-летний мужчина купил машину в начале октября. Будучи пьяным, он несколько дней колесил по городу. Вечером 27 октября водитель не справился с управлением и влетел в троих девочек. Две погибли мгновенно под колесами, за жизнь третьей борются врачи. Подробности страшного ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU

Михаил Слободян

Фото: Размик Закарян © URA.RU

