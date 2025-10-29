В Екатеринбурге начали судить пьяного лихача, сбившего девочек в Ревде. Фото
Мужчина погубил двух девочек и искалечил третью
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде стартовал процесс по избранию меры пресечения жителю Ревды Михаилу Слободяну, который насмерть сбил двух девочек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Меру пресечения избирают в военном суде, поскольку Слободян — участник СВО. В зал его завели в наручниках.
Как сообщало агентство, 37-летний мужчина купил машину в начале октября. Будучи пьяным, он несколько дней колесил по городу. Вечером 27 октября водитель не справился с управлением и влетел в троих девочек. Две погибли мгновенно под колесами, за жизнь третьей борются врачи. Подробности страшного ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
Михаил Слободян
