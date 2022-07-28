Нутрициолог Ефимова назвала формулу идеального завтрака

29 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

С помощью завтра можно снизить тягу к сладкому, сказала Алена Ефимова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самым полезным и питательным завтраком будет тот, в основе которого лежат белковые и жировые продукты. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Алена Ефимова. «Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально. Также можно добавить долгие углеводы, например, запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку», — объяснила Алена Ефимова. Специалист раскрыла, в чем заключается польза этого приема пищи. «Богатые белком завтраки могут улучшить сытость и уменьшить вечерние перекусы. Они помогают снизить уровень гормона голода грелина и повысить уровень холецистекинина, который сигнализирует вашему мозгу о том, что нужно перестать есть. Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ. Благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Также жиры необходимы для усвоения витаминов и помогают нам справляться с тягой к сладостям», — отметила эксперт по питанию. Она назвала примеры таких полезных завтраков. «Это может быть глазунья с овощами, авокадо, орехи. Или куриные котлетки со свежим салатом, щедро заправленным оливковым маслом, ягоды. Подойдет любая рыбка с авокадо на цельнозерновом тосте. Можно выбрать кашу из цельного зерна с топленым маслом, семечками, орехами и ягодами», — сказала нутрициолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым полезным и питательным завтраком будет тот, в основе которого лежат белковые и жировые продукты. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог Алена Ефимова. «Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально. Также можно добавить долгие углеводы, например, запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку», — объяснила Алена Ефимова. Специалист раскрыла, в чем заключается польза этого приема пищи. «Богатые белком завтраки могут улучшить сытость и уменьшить вечерние перекусы. Они помогают снизить уровень гормона голода грелина и повысить уровень холецистекинина, который сигнализирует вашему мозгу о том, что нужно перестать есть. Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ. Благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Также жиры необходимы для усвоения витаминов и помогают нам справляться с тягой к сладостям», — отметила эксперт по питанию. Она назвала примеры таких полезных завтраков. «Это может быть глазунья с овощами, авокадо, орехи. Или куриные котлетки со свежим салатом, щедро заправленным оливковым маслом, ягоды. Подойдет любая рыбка с авокадо на цельнозерновом тосте. Можно выбрать кашу из цельного зерна с топленым маслом, семечками, орехами и ягодами», — сказала нутрициолог.