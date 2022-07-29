Песков объяснил задержку прямой линии Путина

Дата прямой линии еще не назначена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежегодная прямая линия не проводится из-за напряженного графика российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что дата конференции будет назначена позже.
«Время будет определено, прямую линию в связи напряженным графиком Путина не успели, у многих теперь отпуск. И не смогут посмотреть. В начале сентября — начало политического сезона и оживление, будет назначена дата, но когда это будет — пока не назначено», — заявил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»Подписаться