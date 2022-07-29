Песков объяснил задержку прямой линии Путина

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дата прямой линии еще не назначена Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежегодная прямая линия не проводится из-за напряженного графика российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что дата конференции будет назначена позже.

«Время будет определено, прямую линию в связи напряженным графиком Путина не успели, у многих теперь отпуск. И не смогут посмотреть. В начале сентября — начало политического сезона и оживление, будет назначена дата, но когда это будет — пока не назначено», — заявил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежегодная прямая линия не проводится из-за напряженного графика российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что дата конференции будет назначена позже. «Время будет определено, прямую линию в связи напряженным графиком Путина не успели, у многих теперь отпуск. И не смогут посмотреть. В начале сентября — начало политического сезона и оживление, будет назначена дата, но когда это будет — пока не назначено», — заявил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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