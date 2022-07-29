Власти РФ пообещали сохранить рабочие места на «Азовстали»

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе есть возможность сохранить рабочие места. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Посмотрели развитие промышленности. Посмотрели возможность, что будет с судьбой „Азовстали“, много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства», — сказал Хуснуллин. Заявление опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что на «Азовстали» 40 миллионов тонн отходов и территорию нужно зачищать.
Вице-премьер заявил, что разработан план преображения Мариуполя. Он попросил у Путина утвердить документ, чтобы начать работу.
С «Азовстали» в конце мая вышли все националисты в ходе спецоперации РФ на Украине, передает «Дни.ру». По словам президента РФ, целью спецоперации является освобождение Донбасса. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о планах снести «Азовсталь». Власти Донбасса сообщали, что хотят провести референдумы о вхождении в состав РФ.
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе есть возможность сохранить рабочие места. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Посмотрели развитие промышленности. Посмотрели возможность, что будет с судьбой „Азовстали“, много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства», — сказал Хуснуллин. Заявление опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что на «Азовстали» 40 миллионов тонн отходов и территорию нужно зачищать. Вице-премьер заявил, что разработан план преображения Мариуполя. Он попросил у Путина утвердить документ, чтобы начать работу. С «Азовстали» в конце мая вышли все националисты в ходе спецоперации РФ на Украине, передает «Дни.ру». По словам президента РФ, целью спецоперации является освобождение Донбасса. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о планах снести «Азовсталь». Власти Донбасса сообщали, что хотят провести референдумы о вхождении в состав РФ.