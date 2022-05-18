Пушилин: завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Комбинат Ильича в Мариуполе реконструируют, сообщил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Завод „Азовсталь“, верней, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат им. Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию», — передает слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Завод „Азовсталь“, верней, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат им. Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию», — передает слова Пушилина «Донецкое агентство новостей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...