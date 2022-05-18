Пушилин: завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут

18 мая 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Комбинат Ильича в Мариуполе реконструируют, сообщил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Завод „Азовсталь“, верней, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат им. Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию», — передает слова Пушилина «Донецкое агентство новостей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Завод „Азовсталь“, верней, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат им. Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию», — передает слова Пушилина «Донецкое агентство новостей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». 18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен.