Премьер Саксонии: ФРГ узнает «горькую правду» о российском газе

31 июля 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германия не сможет обойтись без российского газа, по крайней мере, в ближайшие пять лет. Так считает премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. […] В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», — считает Кречмер, передает газета Zeit. По его словам, жители Германии еще не до конца осознают, что их ждет. При этом в стране уже стала обсуждаться идея создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах». Михаэль Кречмер убежден, что экономическая система Германии находится под угрозой краха. Он считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России». Германия осталась без российского газа из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и рядом других стран в отношении России из-за спецоперации на Украине. Желание ограничить доходы РФ от энергоресурсов привели к тому, что страны Запада сами оказались на грани энергетического коллапса.

Германия не сможет обойтись без российского газа, по крайней мере, в ближайшие пять лет. Так считает премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. […] В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», — считает Кречмер, передает газета Zeit. По его словам, жители Германии еще не до конца осознают, что их ждет. При этом в стране уже стала обсуждаться идея создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах». Михаэль Кречмер убежден, что экономическая система Германии находится под угрозой краха. Он считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России». Германия осталась без российского газа из-за санкций, введенных Евросоюзом, США и рядом других стран в отношении России из-за спецоперации на Украине. Желание ограничить доходы РФ от энергоресурсов привели к тому, что страны Запада сами оказались на грани энергетического коллапса.