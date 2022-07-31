На границе Сербии и Косово начались столкновения

На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сигналы воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. Как сообщает telegram-канал Baza, на границе двух государств началась перестрелка.
«СМИ сообщают о перестрелке на сербско-косовской границе. Армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. При этом, как сообщается, что косовский спецназ перекрывает границу, а сербская сторона уже начала строить баррикады на своей стороне», — пишет Baza.
Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что в ближайшие дни албанцы готовят «ад» для сербов в Косово, пишет телеканал 360. В правительстве Косово сообщили, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики, будут требовать временные удостоверений личности. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». Ночью с 31 июля на 1 августа Косово закроет въезд для граждан с сербскими документами.
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На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сигналы воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. Как сообщает telegram-канал Baza, на границе двух государств началась перестрелка. «СМИ сообщают о перестрелке на сербско-косовской границе. Армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. При этом, как сообщается, что косовский спецназ перекрывает границу, а сербская сторона уже начала строить баррикады на своей стороне», — пишет Baza. Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что в ближайшие дни албанцы готовят «ад» для сербов в Косово, пишет телеканал 360. В правительстве Косово сообщили, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики, будут требовать временные удостоверений личности. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». Ночью с 31 июля на 1 августа Косово закроет въезд для граждан с сербскими документами.