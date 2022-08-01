01 августа 2022

В Екатеринбурге простятся с художником, расписавшим Храм-на-Крови

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Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург, храм на крови, отпевание в храме
О смерти Николая Шушалыкова стало известно 1 августа Фото:

В Екатеринбурге пройдет прощание с художником Николаем Шушалыковым. Его росписи украшают алтарь придела Храма-на-Крови. Информация появилась на официальной странице Екатеринбургской епархии в соцсети «ВКонтакте». О смерти Шушалыкова стало известно 1 августа. Ему было всего 64 года.

«Отпевание состоится в среду, 3 августа, в 11:30. Прощание пройдет в Ново-Тихвинском женском монастыре (ул.Зеленая Роща,1 — прим.ред)», — сказано в сообщении.

Николай Шушалыков — живописец, чьи росписи украшают алтарь придела Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Его иконы и роспись есть в Центральной России, Сибири, Поволжье, на Дальнем Востоке и даже в греческом Афоне, Таиланде, Ташкенте, заявили в Союзе художников России.

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В Екатеринбурге пройдет прощание с художником Николаем Шушалыковым. Его росписи украшают алтарь придела Храма-на-Крови. Информация появилась на официальной странице Екатеринбургской епархии в соцсети «ВКонтакте». О смерти Шушалыкова стало известно 1 августа. Ему было всего 64 года. «Отпевание состоится в среду, 3 августа, в 11:30. Прощание пройдет в Ново-Тихвинском женском монастыре (ул.Зеленая Роща,1 — прим.ред)», — сказано в сообщении. Николай Шушалыков — живописец, чьи росписи украшают алтарь придела Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Его иконы и роспись есть в Центральной России, Сибири, Поволжье, на Дальнем Востоке и даже в греческом Афоне, Таиланде, Ташкенте, заявили в Союзе художников России.
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