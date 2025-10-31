Свердловчан предупредили об опасности на нескольких важных трассах

В ближайшее время область накроют заморозки, из-за чего нужно быть внимательнее на дорогах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ФКУ Уралуправтодор предупреждает свердловчан об опасности на трассах M-5, Р-351 (Екатеринбург — Тюмень) и Р-242 (Екатеринбург-Пермь). Затруднения произойдут из-за ухудшения погодных условий, в следствие чего может возникнуть гололед. Информация опубликована в мониторинговых telegram-каналы организации.

«1 ноября в Свердловской области ожидается отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица. Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — сообщает Уралуправтодор, призывая граждан к внимательности на дороге.