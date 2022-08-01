Челябинский ратрак станет заменой импортным аналогам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Компания КБ «Ратрак-Урал» из Челябинска создала спецтехнику для формирования лыжных трасс взамен ушедшей импортной. Как URA.RU сообщил директор предприятия Александр Пашнин, на полученный грант регионального минпрома завод запустит создание предсерийного образца.

«Создали ратраки, которые пока не имеют отечественных аналогов и заменят импортную технику. Сейчас есть две версии машины: миниратрак SC-29 и ратрак SC-240. На полученные от регионального минпрома 2 млн 670 тысяч рублей грантовых средств начнем собирать предсерийный образец», — рассказал URA.RU Пашнин.

Основная навеска ратрака — фреза. Она перемалывает снег, измельчает его и равномерно распределяет. Отвал для планировки местности имеет 12 позиций или шесть степеней свободы: угол атаки, движение вверх-вниз и влево-вправо, наклон вправо-влево и раскрытие боковых секций.

Стоимость продукции зависит от комплектации. Большая машина обойдется покупателю в 15—18 млн рублей, мини-версия на базе «Нивы» — в три миллиона. Один из первых комплектов оборудования заказал «Автоваз» для своего стадиона.

Политика импортозамещения проводится российским правительством, чтобы минимизировать эффект санкций ряда недружественных стран. Ограничения ввели после объявления Россией о начале проведения спецоперации на Украине. Тем не менее, предпринятые усилия смогли ликвидировать дефицит в целом ряде отраслей промышленности и в потребительском секторе.

Мини-версия ратрака будет пользоваться спросом у бюджетных заказчиков Фото: КБ «Ратрак-Урал»