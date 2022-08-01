Организаторы похода на Валаам ищут встречи с губернатором ХМАО

02 августа 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

«Союза морских пехотинцев» намерен обратиться к губернатору ХМАО Наталье Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Организаторы похода на Валаам, где в прошлом месяце застряли дети из-за шторма, намерены обратиться к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Обращение «Союза морских пехотинцев» связано с резкой реакцией общественности, а также уголовным делом, которое, по мнению руководителя организации Руслана Вышкурцева, не должно было появляться. Об этом URA.RU рассказал сам Вышкурцев. «Сейчас начнутся судебные разбирательства, так как мы собираемся подавать в суд на те СМИ, которые нагнетали обстановку и публиковали фейковые новости, рассказывая, что якобы детей смыло, про переохлаждения, стрельбу и прочее. Ничего такого не было. Сейчас родительский кабинет РОО „Союза Морских Пехотинцев“ ХМАО-Югра планирует встречу с губернатором и обращение к президенту», — сказал Вышкурцев. По словам Вышкурцева заседание комитета, на котором будут рассмотрены дальнейшие действия организации, пройдет ориентировочно 4 августа. Он добавил, что на данный момент они вместе с детьми возвращаются в ХМАО и находятся в дороге. От силовиков, по словам Вышкурцева, им было вынесено предупреждение с требованием больше не ходить на Валаам. В департамент общественных и внешних связей был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев, группа детей которого застряла на острове из-за шторма, отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание, которое он может получить, по его мнению — штраф за административное правонарушение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организаторы похода на Валаам, где в прошлом месяце застряли дети из-за шторма, намерены обратиться к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Обращение «Союза морских пехотинцев» связано с резкой реакцией общественности, а также уголовным делом, которое, по мнению руководителя организации Руслана Вышкурцева, не должно было появляться. Об этом URA.RU рассказал сам Вышкурцев. «Сейчас начнутся судебные разбирательства, так как мы собираемся подавать в суд на те СМИ, которые нагнетали обстановку и публиковали фейковые новости, рассказывая, что якобы детей смыло, про переохлаждения, стрельбу и прочее. Ничего такого не было. Сейчас родительский кабинет РОО „Союза Морских Пехотинцев“ ХМАО-Югра планирует встречу с губернатором и обращение к президенту», — сказал Вышкурцев. По словам Вышкурцева заседание комитета, на котором будут рассмотрены дальнейшие действия организации, пройдет ориентировочно 4 августа. Он добавил, что на данный момент они вместе с детьми возвращаются в ХМАО и находятся в дороге. От силовиков, по словам Вышкурцева, им было вынесено предупреждение с требованием больше не ходить на Валаам. В департамент общественных и внешних связей был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев, группа детей которого застряла на острове из-за шторма, отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание, которое он может получить, по его мнению — штраф за административное правонарушение.