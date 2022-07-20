Организатор похода на Валаам из ХМАО опроверг обвинения силовиков

Руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев, группа детей которого застряла на острове из-за шторма, отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание, которое он может получить, по его мнению — штраф за административное правонарушение. Об этом URA.RU рассказал сам Руслан Вышкурцев.
«Я задаю вопросы, требую назвать статью, по которой возбудили уголовное дело. Заявления и пострадавших нет, противоправного ничего нет. ГИМС проверила шлюпку, МЧС выпустило на воду. Что противоправного мы сделали? Я уверен — все закончится на том, что уголовное дело будет прекращено за отсутствием преступления» — сказал Вышкурцев.
В разговоре с журналистом он признался, что шлюпки группы продвигались не в пяти километрах от берега, как это было положено, а в девяти. «Это нарушение, но это административное нарушение, за которое предусмотрен штраф, как физическому лицу — от трех до 15 тысяч. Но на этот остров по-другому не попадешь», — заключил Вышкурцев.
Ранее URA.RU писало, что началась эвакуация детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Для их спасения пришлось привлекать силовиков. Детей временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, взятое под личный контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.
Руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев, группа детей которого застряла на острове из-за шторма, отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание, которое он может получить, по его мнению — штраф за административное правонарушение. Об этом URA.RU рассказал сам Руслан Вышкурцев. «Я задаю вопросы, требую назвать статью, по которой возбудили уголовное дело. Заявления и пострадавших нет, противоправного ничего нет. ГИМС проверила шлюпку, МЧС выпустило на воду. Что противоправного мы сделали? Я уверен — все закончится на том, что уголовное дело будет прекращено за отсутствием преступления» — сказал Вышкурцев. В разговоре с журналистом он признался, что шлюпки группы продвигались не в пяти километрах от берега, как это было положено, а в девяти. «Это нарушение, но это административное нарушение, за которое предусмотрен штраф, как физическому лицу — от трех до 15 тысяч. Но на этот остров по-другому не попадешь», — заключил Вышкурцев. Ранее URA.RU писало, что началась эвакуация детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Для их спасения пришлось привлекать силовиков. Детей временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, взятое под личный контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.