Организатор похода на Валаам из ХМАО опроверг обвинения силовиков

Руслан Вышкурцев отрицает обвинения в уголовном нарушении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев, группа детей которого застряла на острове из-за шторма, отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание, которое он может получить, по его мнению — штраф за административное правонарушение. Об этом URA.RU рассказал сам Руслан Вышкурцев.

«Я задаю вопросы, требую назвать статью, по которой возбудили уголовное дело. Заявления и пострадавших нет, противоправного ничего нет. ГИМС проверила шлюпку, МЧС выпустило на воду. Что противоправного мы сделали? Я уверен — все закончится на том, что уголовное дело будет прекращено за отсутствием преступления» — сказал Вышкурцев.

В разговоре с журналистом он признался, что шлюпки группы продвигались не в пяти километрах от берега, как это было положено, а в девяти. «Это нарушение, но это административное нарушение, за которое предусмотрен штраф, как физическому лицу — от трех до 15 тысяч. Но на этот остров по-другому не попадешь», — заключил Вышкурцев.

Ранее URA.RU писало, что началась эвакуация детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Для их спасения пришлось привлекать силовиков. Детей временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, взятое под личный контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.