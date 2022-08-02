В Турцию пришел первый корабль с зерном из Украины

Сухогруз «Разони» с украинским зерном прибыл в порт Стамбула
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Первое судно с украинским зерном «Разони» прибыло в Стамбул. Об этом сообщает Минобороны Турции.
«Сухогруз „Разони“, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в указанном месте», — говорится в сообщении Минобороны Турции.
Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Также это подтвердили и украинские власти.
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