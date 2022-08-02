02 августа 2022

В Турцию пришел первый корабль с зерном из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию
Сухогруз «Разони» с украинским зерном прибыл в порт Стамбула Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Первое судно с украинским зерном «Разони» прибыло в Стамбул. Об этом сообщает Минобороны Турции.

«Сухогруз „Разони“, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в указанном месте», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Также это подтвердили и украинские власти.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Первое судно с украинским зерном «Разони» прибыло в Стамбул. Об этом сообщает Минобороны Турции. «Сухогруз „Разони“, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в указанном месте», — говорится в сообщении Минобороны Турции. Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Также это подтвердили и украинские власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...