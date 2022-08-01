В Украине подтвердили отправку первого судна с зерном из Одессы

Власти Украины подтвердили отправку первого судна с зерном из Одессы. Об этом в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Это судно РАЗОНИ, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Будет двигать коридор, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами — ООН и Турция. На его доске 26 тысяч тонн украинской кукурузы», — написал он. Он уточнил, что еще 16 кораблей ждут своей очереди в портах Одессы.
Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля.
Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН). В организации объявили о создании Совместного координационного центра по мониторингу вывоза зерна из Украины. Суда с зерном будут досматривать на выходе и на входе в Черное море.
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Власти Украины подтвердили отправку первого судна с зерном из Одессы. Об этом в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Это судно РАЗОНИ, которое под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане. Будет двигать коридор, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами — ООН и Турция. На его доске 26 тысяч тонн украинской кукурузы», — написал он. Он уточнил, что еще 16 кораблей ждут своей очереди в портах Одессы. Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН). В организации объявили о создании Совместного координационного центра по мониторингу вывоза зерна из Украины. Суда с зерном будут досматривать на выходе и на входе в Черное море.