В Кремле отреагировали на резкий рост заболеваемости COVID

03 августа 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на резкий рост заболеваемости COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент России Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в России. Если динамика будет негативной, он может вынести этот вопрос на одно из совещаний с правительством, заявил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разумеется, эта ситуация отслеживается в ежедневном режиме правительством. И президент ежедневно получает доклады правительства, соответствующих ведомств (Минздрава, Роспотребнадзора) — недостатка информации у президента нет и быть не может. Если потребуется и если по экспоненте динамика будет идти вверх, это [то, что тема станет основной на одном из совещаний с кабмином] нельзя исключать, как это и делал Путин за прошедшие два года», — пояснил Песков. Власти Псковской области рассматривают вероятность вернуть обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости. В целом по стране за минувшие сутки число заболевших резко выросло — с 9,5 до 14,6 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в России. Если динамика будет негативной, он может вынести этот вопрос на одно из совещаний с правительством, заявил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разумеется, эта ситуация отслеживается в ежедневном режиме правительством. И президент ежедневно получает доклады правительства, соответствующих ведомств (Минздрава, Роспотребнадзора) — недостатка информации у президента нет и быть не может. Если потребуется и если по экспоненте динамика будет идти вверх, это [то, что тема станет основной на одном из совещаний с кабмином] нельзя исключать, как это и делал Путин за прошедшие два года», — пояснил Песков. Власти Псковской области рассматривают вероятность вернуть обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости. В целом по стране за минувшие сутки число заболевших резко выросло — с 9,5 до 14,6 тысячи человек.