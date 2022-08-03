В Кремле отреагировали на резкий рост заболеваемости COVID

Президент России Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в России. Если динамика будет негативной, он может вынести этот вопрос на одно из совещаний с правительством, заявил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Разумеется, эта ситуация отслеживается в ежедневном режиме правительством. И президент ежедневно получает доклады правительства, соответствующих ведомств (Минздрава, Роспотребнадзора) — недостатка информации у президента нет и быть не может. Если потребуется и если по экспоненте динамика будет идти вверх, это [то, что тема станет основной на одном из совещаний с кабмином] нельзя исключать, как это и делал Путин за прошедшие два года», — пояснил Песков.
Власти Псковской области рассматривают вероятность вернуть обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости. В целом по стране за минувшие сутки число заболевших резко выросло — с 9,5 до 14,6 тысячи человек.
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Президент России Владимир Путин ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в России. Если динамика будет негативной, он может вынести этот вопрос на одно из совещаний с правительством, заявил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разумеется, эта ситуация отслеживается в ежедневном режиме правительством. И президент ежедневно получает доклады правительства, соответствующих ведомств (Минздрава, Роспотребнадзора) — недостатка информации у президента нет и быть не может. Если потребуется и если по экспоненте динамика будет идти вверх, это [то, что тема станет основной на одном из совещаний с кабмином] нельзя исключать, как это и делал Путин за прошедшие два года», — пояснил Песков. Власти Псковской области рассматривают вероятность вернуть обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости. В целом по стране за минувшие сутки число заболевших резко выросло — с 9,5 до 14,6 тысячи человек.