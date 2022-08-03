Хирург Колышев: под какие заболевания маскируется аппендицит

04 августа 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Врачи скорой помощи способны распознать аппендицит даже при нетипичных проявлениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аппендицит способен маскироваться под различные болезни, такие, как гастрит, острая язва желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря, или же инфекционные заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра им. А.И. Бурназяна, кандидат медицинских наук Илья Колышев. «Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также давно банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы. В настоящий момент можно спутать с теми же инфекционными болезнями, которые я назвал», — сказал Илья Колышев. «В некоторых случаях бывают нетипичные проявления аппендицита, он может протекать на самых ранних этапах, когда еще нет воспаления, как острый гастрит, острая язва желудка. Также он похож на острый панкреатит, острый холецистит, то есть воспаление желчного пузыря. В некоторых случаях он может начинаться с дизурических явлений, когда человек часто испытывает позывы на мочеиспускание», — добавил собеседник агентства. Однако подчеркнул хирург, подобные нетипичные проявления спустя время переходят в разряд типичных. По словам Колышева, специалисты скорой помощи обладают достаточным опытом, чтобы даже с нетипичными проявлениями распознать аппендицит. «Аппендицит — это всегда боль. Как правило, такая боль не купируется обычными обезболивающими препаратами. Человек может выпить одну таблетку, вторую, вроде легче станет, но потом снова боль. В большинстве случаев аппендицита люди вызывают скорую помощь. Когда доктора смотрят пациента, потрогав живот, по специфическим признакам могут подозревать, что у человека в животе происходит катастрофа», — отметил кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аппендицит способен маскироваться под различные болезни, такие, как гастрит, острая язва желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря, или же инфекционные заболевания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра им. А.И. Бурназяна, кандидат медицинских наук Илья Колышев. «Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также давно банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы. В настоящий момент можно спутать с теми же инфекционными болезнями, которые я назвал», — сказал Илья Колышев. «В некоторых случаях бывают нетипичные проявления аппендицита, он может протекать на самых ранних этапах, когда еще нет воспаления, как острый гастрит, острая язва желудка. Также он похож на острый панкреатит, острый холецистит, то есть воспаление желчного пузыря. В некоторых случаях он может начинаться с дизурических явлений, когда человек часто испытывает позывы на мочеиспускание», — добавил собеседник агентства. Однако подчеркнул хирург, подобные нетипичные проявления спустя время переходят в разряд типичных. По словам Колышева, специалисты скорой помощи обладают достаточным опытом, чтобы даже с нетипичными проявлениями распознать аппендицит. «Аппендицит — это всегда боль. Как правило, такая боль не купируется обычными обезболивающими препаратами. Человек может выпить одну таблетку, вторую, вроде легче станет, но потом снова боль. В большинстве случаев аппендицита люди вызывают скорую помощь. Когда доктора смотрят пациента, потрогав живот, по специфическим признакам могут подозревать, что у человека в животе происходит катастрофа», — отметил кандидат медицинских наук.