В Кремле объяснили, почему Путин перестал общаться с Макроном

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Франция является недружественной для России страной, напомнил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин перестал созваниваться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так как в этом сейчас нет необходимости. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Франция не дружественное нам государство в силу тех действий, которые она предпринимает в отношении нашей станы. Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент. Если возникнет необходимость, они смогут созвониться в любую минуту», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин перестал созваниваться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так как в этом сейчас нет необходимости. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Франция не дружественное нам государство в силу тех действий, которые она предпринимает в отношении нашей станы. Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент. Если возникнет необходимость, они смогут созвониться в любую минуту», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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