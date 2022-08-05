В Кремле объяснили, почему Путин перестал общаться с Макроном

Франция является недружественной для России страной, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин перестал созваниваться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так как в этом сейчас нет необходимости. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Франция не дружественное нам государство в силу тех действий, которые она предпринимает в отношении нашей станы. Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент. Если возникнет необходимость, они смогут созвониться в любую минуту», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.