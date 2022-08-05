Владимир Путин обратил внимание на бесперебойную работу «Турецкого потока» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Европейские партнеры должны поблагодарить Турцию за то, что она обеспечивает транзит российского газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Хотел бы отметить, что „Турецкий поток“, строительство которого мы завершили некоторое время назад, является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Так что Европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа в Европу», — сказал Путин в разговоре с Эрдоганом. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали Маяк».

По его словам, газопровод работает без перебоев. Это касается не только поставок в Турцию, но и в Европу, высказался Путин.

«Турецкий поток» проходит из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции и снабжает газом юг и юго-восток Европы. Протяженность газопровода достигает 1100 километров.

Эрдоган 5 августа прилетел в Сочи для встречи с Путиным, передает деловое издание «Взгляд». Планируется, что лидеры стран обсудят конфликты на Украине и в Сирии, а также поставки зерна и приобретение самолетов-амфибий.