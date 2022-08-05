Эрдоган призвал открыть новую страницу в отношениях с Россией

05 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Турция должна открыть «новую страницу» в отношениях с Россией. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше», — сказал Эрдоган на встрече с Путиным, которая транслируется на телеканале «Россия-24». Эрдоган 5 августа прибыл в Сочи для разговора с Путиным. Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган и Путин обсудят ситуацию на Украине и варианты заключения мирного соглашения, а также двусторонние отношения РФ и Турции, пишет «Национальная служба новостей».

Турция должна открыть «новую страницу» в отношениях с Россией. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше», — сказал Эрдоган на встрече с Путиным, которая транслируется на телеканале «Россия-24». Эрдоган 5 августа прибыл в Сочи для разговора с Путиным. Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган и Путин обсудят ситуацию на Украине и варианты заключения мирного соглашения, а также двусторонние отношения РФ и Турции, пишет «Национальная служба новостей».