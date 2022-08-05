Эрдоган призвал открыть новую страницу в отношениях с Россией

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи Фото:

Турция должна открыть «новую страницу» в отношениях с Россией. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше», — сказал Эрдоган на встрече с Путиным, которая транслируется на телеканале «Россия-24».

Эрдоган 5 августа прибыл в Сочи для разговора с Путиным. Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган и Путин обсудят ситуацию на Украине и варианты заключения мирного соглашения, а также двусторонние отношения РФ и Турции, пишет «Национальная служба новостей».

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Турция должна открыть «новую страницу» в отношениях с Россией. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше», — сказал Эрдоган на встрече с Путиным, которая транслируется на телеканале «Россия-24». Эрдоган 5 августа прибыл в Сочи для разговора с Путиным. Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган и Путин обсудят ситуацию на Украине и варианты заключения мирного соглашения, а также двусторонние отношения РФ и Турции, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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