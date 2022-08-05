Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Путиным

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Владимир Путин пообщается с Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое СМИ TRT Haber.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, Россия, в 14:25 на самолете „TC-TUR“. Президента Эрдогана в Международном аэропорту Сочи встречали заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Госпротокола России Александр Прусов, посол Турции в Москве Мехмет Самсар, генеральный консул Новороссийска Фират Баяр и другие официальные лица», — пишет TRT Haber.

Переговоры запланированы на 5 августа. Эрдоган и Путин будут обсуждать окончание спецоперации РФ на Украине, а также конфликт в Сирии. Президент Турции собирается также обсудить покупку самолетов-амфибий, сообщали СМИ. Одной из тем станет вывоз зерна с Украины, пишет RT.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое СМИ TRT Haber. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, Россия, в 14:25 на самолете „TC-TUR“. Президента Эрдогана в Международном аэропорту Сочи встречали заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Госпротокола России Александр Прусов, посол Турции в Москве Мехмет Самсар, генеральный консул Новороссийска Фират Баяр и другие официальные лица», — пишет TRT Haber. Переговоры запланированы на 5 августа. Эрдоган и Путин будут обсуждать окончание спецоперации РФ на Украине, а также конфликт в Сирии. Президент Турции собирается также обсудить покупку самолетов-амфибий, сообщали СМИ. Одной из тем станет вывоз зерна с Украины, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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