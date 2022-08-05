Подозреваемым в деле оказался 21-летний местный житель Фото: УМВД по Екатеринбургу

Житель Екатеринбурга похитил у пенсионерки 500 тысяч рублей, использовав популярную у мошенников схему «племянница попала в ДТП». Его уже задержали, и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась племянницей. Звонившая плакала навзрыд и сквозь слезы рассказывала, что попала под машину. Далее трубку взял мужчина, который сказал, что он адвокат, и объяснил ситуацию», — рассказывают в полиции.

Мужчина по телефону сообщил, что племянница переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбил автомобиль. Теперь пострадавшей грозит ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП. Чтобы уладить вопрос, необходимо заплатить 500 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, и вскоре за деньгами приехал курьер. Он также сказал, чтобы она пока не звонила племяннице, так как та находится в больнице.

Женщина обратилась в полицию, и вскоре силовики задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 21-летний житель Екатеринбурга. На него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Он арестован.