08 августа 2022

ООН: двум судам с продовольствием разрешили выйти из Украины

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа Фото:
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Совместный координационный центр позволил двум судам с продовольствием выйти из Черноморска (город в Одесской области Украины) 9 августа. Об этом сообщили представители ООН.

«Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Известно, что в общей сложности будет перевезено 70020 тонн продовольствия. Им предстоит долгий путь в Инчхон (Республика Корея) и в Стамбул (Турция).

Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. На сегодняшний день оно уже прибыло в Стамбул. Кроме того, 5 августа планировался выход из портов Украины трех судов с зерном.

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Совместный координационный центр позволил двум судам с продовольствием выйти из Черноморска (город в Одесской области Украины) 9 августа. Об этом сообщили представители ООН. «Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Известно, что в общей сложности будет перевезено 70020 тонн продовольствия. Им предстоит долгий путь в Инчхон (Республика Корея) и в Стамбул (Турция). Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. На сегодняшний день оно уже прибыло в Стамбул. Кроме того, 5 августа планировался выход из портов Украины трех судов с зерном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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