ООН: двум судам с продовольствием разрешили выйти из Украины

09 августа 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Совместный координационный центр позволил двум судам с продовольствием выйти из Черноморска (город в Одесской области Украины) 9 августа. Об этом сообщили представители ООН. «Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Известно, что в общей сложности будет перевезено 70020 тонн продовольствия. Им предстоит долгий путь в Инчхон (Республика Корея) и в Стамбул (Турция). Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. На сегодняшний день оно уже прибыло в Стамбул. Кроме того, 5 августа планировался выход из портов Украины трех судов с зерном.

Совместный координационный центр позволил двум судам с продовольствием выйти из Черноморска (город в Одесской области Украины) 9 августа. Об этом сообщили представители ООН. «Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Известно, что в общей сложности будет перевезено 70020 тонн продовольствия. Им предстоит долгий путь в Инчхон (Республика Корея) и в Стамбул (Турция). Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. На сегодняшний день оно уже прибыло в Стамбул. Кроме того, 5 августа планировался выход из портов Украины трех судов с зерном.