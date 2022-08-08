ООН: двум судам с продовольствием разрешили выйти из Украины

Совместный координационный центр позволил двум судам с продовольствием выйти из Черноморска (город в Одесской области Украины) 9 августа. Об этом сообщили представители ООН.
«Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Известно, что в общей сложности будет перевезено 70020 тонн продовольствия. Им предстоит долгий путь в Инчхон (Республика Корея) и в Стамбул (Турция).
Ранее URA.RU сообщало, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. На сегодняшний день оно уже прибыло в Стамбул. Кроме того, 5 августа планировался выход из портов Украины трех судов с зерном.
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