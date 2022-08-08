08 августа 2022

Итальянская компания покидает знаковый для ЯНАО проект

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, ямал спг, забор, добыча газа
Итальянская компания Saipem связана с Арктик СПГ-2 двумя контрактами на 3 миллиарда долларов Фото:

Итальянская инжиниринговая компания Saipem планирует выйти из важного для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

«Причиной предположительного выхода европейской компании из проекта „НОВАТЭКа“ стала невозможность выполнять обязательства по контрактам в связи с ограничениями, налагаемыми санкциями. Кроме того, говорится о давлении итальянского правительства», — уточняет ТАСС.

Saipem связана с «Арктик СПГ-2» двумя контрактами на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Итальянская компания считается одной из крупнейших в мире в сфере нефтесервисного обслуживания.

Ранее URA.RU рассказывало, что российская государственная компания «Совкомфлот», которая занималась нефте- и газоперевозками с «Арктик СПГ- 2», перевела часть деятельности и сотрудников в Дубай.

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Итальянская инжиниринговая компания Saipem планирует выйти из важного для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. «Причиной предположительного выхода европейской компании из проекта „НОВАТЭКа“ стала невозможность выполнять обязательства по контрактам в связи с ограничениями, налагаемыми санкциями. Кроме того, говорится о давлении итальянского правительства», — уточняет ТАСС. Saipem связана с «Арктик СПГ-2» двумя контрактами на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Итальянская компания считается одной из крупнейших в мире в сфере нефтесервисного обслуживания. Ранее URA.RU рассказывало, что российская государственная компания «Совкомфлот», которая занималась нефте- и газоперевозками с «Арктик СПГ- 2», перевела часть деятельности и сотрудников в Дубай.
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© Служба новостей «URA.RU»
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