Итальянская компания покидает знаковый для ЯНАО проект

Итальянская компания Saipem связана с Арктик СПГ-2 двумя контрактами на 3 миллиарда долларов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Итальянская инжиниринговая компания Saipem планирует выйти из важного для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

«Причиной предположительного выхода европейской компании из проекта „НОВАТЭКа“ стала невозможность выполнять обязательства по контрактам в связи с ограничениями, налагаемыми санкциями. Кроме того, говорится о давлении итальянского правительства», — уточняет ТАСС.

Saipem связана с «Арктик СПГ-2» двумя контрактами на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Итальянская компания считается одной из крупнейших в мире в сфере нефтесервисного обслуживания.

Ранее URA.RU рассказывало, что российская государственная компания «Совкомфлот», которая занималась нефте- и газоперевозками с «Арктик СПГ- 2», перевела часть деятельности и сотрудников в Дубай.