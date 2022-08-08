Итальянская компания покидает знаковый для ЯНАО проект

Итальянская инжиниринговая компания Saipem планирует выйти из важного для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.
«Причиной предположительного выхода европейской компании из проекта „НОВАТЭКа“ стала невозможность выполнять обязательства по контрактам в связи с ограничениями, налагаемыми санкциями. Кроме того, говорится о давлении итальянского правительства», — уточняет ТАСС.
Saipem связана с «Арктик СПГ-2» двумя контрактами на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Итальянская компания считается одной из крупнейших в мире в сфере нефтесервисного обслуживания.
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Итальянская инжиниринговая компания Saipem планирует выйти из важного для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. «Причиной предположительного выхода европейской компании из проекта „НОВАТЭКа“ стала невозможность выполнять обязательства по контрактам в связи с ограничениями, налагаемыми санкциями. Кроме того, говорится о давлении итальянского правительства», — уточняет ТАСС. Saipem связана с «Арктик СПГ-2» двумя контрактами на общую сумму 3,3 миллиарда долларов. Итальянская компания считается одной из крупнейших в мире в сфере нефтесервисного обслуживания. Ранее URA.RU рассказывало, что российская государственная компания «Совкомфлот», которая занималась нефте- и газоперевозками с «Арктик СПГ- 2», перевела часть деятельности и сотрудников в Дубай.