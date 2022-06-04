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Подрядчик знакового проекта ЯНАО переводит сотрудников в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, сокол, араб, птица
«Совкомфлот» выводит часть деятельности в ОАЭ на фоне санкций Фото:

Российская государственная нефтяная танкерная компания «Совкомфлот», обслуживающая два знаковых проекта ЯНАО — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», переводит большую часть своей деятельности и часть персонала в Дубай. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Руководство [Совкомфлота- прим. URA.RU] уверено, что правительство не будет применять санкции. Кроме того, компания сможет получать услуги по поддержанию своих судов в плавании, включая заправку топливом, ремонт и обеспечение экипажей, а также банковские услуги», — уточнили источники WSJ.

Причиной такого решения стали санкции, которые западные страны наложили на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в планы страны не входит оккупация Украины.

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Российская государственная нефтяная танкерная компания «Совкомфлот», обслуживающая два знаковых проекта ЯНАО — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», переводит большую часть своей деятельности и часть персонала в Дубай. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. «Руководство [Совкомфлота- прим. URA.RU] уверено, что правительство не будет применять санкции. Кроме того, компания сможет получать услуги по поддержанию своих судов в плавании, включая заправку топливом, ремонт и обеспечение экипажей, а также банковские услуги», — уточнили источники WSJ. Причиной такого решения стали санкции, которые западные страны наложили на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в планы страны не входит оккупация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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