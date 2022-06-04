Подрядчик знакового проекта ЯНАО переводит сотрудников в Дубай

05 июня 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

«Совкомфлот» выводит часть деятельности в ОАЭ на фоне санкций Фото: Сергей Леонов © URA.RU Российская государственная нефтяная танкерная компания «Совкомфлот», обслуживающая два знаковых проекта ЯНАО — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», переводит большую часть своей деятельности и часть персонала в Дубай. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. «Руководство [Совкомфлота- прим. URA.RU] уверено, что правительство не будет применять санкции. Кроме того, компания сможет получать услуги по поддержанию своих судов в плавании, включая заправку топливом, ремонт и обеспечение экипажей, а также банковские услуги», — уточнили источники WSJ. Причиной такого решения стали санкции, которые западные страны наложили на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в планы страны не входит оккупация Украины. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Российская государственная нефтяная танкерная компания «Совкомфлот», обслуживающая два знаковых проекта ЯНАО — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», переводит большую часть своей деятельности и часть персонала в Дубай. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. «Руководство [Совкомфлота- прим. URA.RU] уверено, что правительство не будет применять санкции. Кроме того, компания сможет получать услуги по поддержанию своих судов в плавании, включая заправку топливом, ремонт и обеспечение экипажей, а также банковские услуги», — уточнили источники WSJ. Причиной такого решения стали санкции, которые западные страны наложили на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в планы страны не входит оккупация Украины.