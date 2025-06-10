Власти Ямала анонсировали график ограничений по продажам алкоголя в День рыбака

В Пуровском районе (ЯНАО) в дни массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака, будут запрещены розничные продажи алкогольной продукции. График запретов предпринимателям уже огласили, сообщают в окружном департаменте экономики.
«На территории отдельных населенных пунктов Пуровского района установлены дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака», — сообщают в департаменте. График запретов по дням уже известен. Предпринимателей уведомили. По данным источника, продажа спиртной продукции в розницу будет запрещена:
- 15 июня – в поселке Ханымей
- 20 июня – в деревне Харампур
- 21 июня – на территории села Халясавэй
- 5 июля – в Самбурге
- 15 августа – на территории фактории Быстринка
За нарушение требований органов власти предусмотрена административная ответственность. Ранее подобные ограничения устанавливались в округе на День Победы, а также 1 июня, когда отмечался праздник дня защиты детей.
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