10 июня 2025

Власти Ямала анонсировали график ограничений по продажам алкоголя в День рыбака

В ЯНАО в дни празднования Дня рыбака запретят продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В день рыбака в поселках Пуровского района спиртное продавать запретят
В день рыбака в поселках Пуровского района спиртное продавать запретят Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) в дни массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака, будут запрещены розничные продажи алкогольной продукции. График запретов предпринимателям уже огласили, сообщают в окружном департаменте экономики.

«На территории отдельных населенных пунктов Пуровского района установлены дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака», — сообщают в департаменте. График запретов по дням уже известен. Предпринимателей уведомили. По данным источника, продажа спиртной продукции в розницу будет запрещена:

  • 15 июня – в поселке Ханымей
  • 20 июня – в деревне Харампур
  • 21 июня – на территории села Халясавэй
  • 5 июля – в Самбурге
  • 15 августа – на территории фактории Быстринка

За нарушение требований органов власти предусмотрена административная ответственность. Ранее подобные ограничения устанавливались в округе на День Победы, а также 1 июня, когда отмечался праздник дня защиты детей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пуровском районе (ЯНАО) в дни массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака, будут запрещены розничные продажи алкогольной продукции. График запретов предпринимателям уже огласили, сообщают в окружном департаменте экономики. «На территории отдельных населенных пунктов Пуровского района установлены дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня рыбака», — сообщают в департаменте. График запретов по дням уже известен. Предпринимателей уведомили. По данным источника, продажа спиртной продукции в розницу будет запрещена: За нарушение требований органов власти предусмотрена административная ответственность. Ранее подобные ограничения устанавливались в округе на День Победы, а также 1 июня, когда отмечался праздник дня защиты детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...