В Перми отделы полиции готовятся к обороне от террористов

11 августа 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

В Перми отделы полиции укрепят решетками и бронированными ставнями с бойницами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермские отделы полиции оснастят распашными и глухими решетками, а также бронированными ставнями с бойницами в рамках мероприятий по антитеррористической укрепленности. На эти цели будет потрачено более 3,6 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Ставни устанавливаются внутри помещения, должны быть оборудованы бойницами (закрывающимися на засов) для обороны и ведения стрельбы. Закрытие/открытие ставней происходит в виде „гармошки“ на подшипниковых роликах. Решетки оснащаются замками в соответствии с третьим классом устойчивости к взлому, диаметр засова — не менее 12 мм, с наличием защиты: от сбивания замка, перепиливания засовов и петель», — сообщается в конкурсной документации. По техзаданию глухие и распашные решетки необходимо установить в 17 районных отделах полиции, ставни с бойницами — в пяти отделах. Надежнее остальных планируют укрепить отделение на улице Куйбышева, 64, где будут наиболее прочные решетки и самые широкие бойницы. На сегодня аукцион завершен, победителем признано ООО «Уралстройиндустрия». Все работы подрядчик должен завершить до 31 августа 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что главные управления МВД и МЧС по Пермскому краю ищут сотрудников. Объявления о наборе граждан размещены на официальных сайтах управлений, а также в соцсетях.

Пермские отделы полиции оснастят распашными и глухими решетками, а также бронированными ставнями с бойницами в рамках мероприятий по антитеррористической укрепленности. На эти цели будет потрачено более 3,6 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Ставни устанавливаются внутри помещения, должны быть оборудованы бойницами (закрывающимися на засов) для обороны и ведения стрельбы. Закрытие/открытие ставней происходит в виде „гармошки“ на подшипниковых роликах. Решетки оснащаются замками в соответствии с третьим классом устойчивости к взлому, диаметр засова — не менее 12 мм, с наличием защиты: от сбивания замка, перепиливания засовов и петель», — сообщается в конкурсной документации. По техзаданию глухие и распашные решетки необходимо установить в 17 районных отделах полиции, ставни с бойницами — в пяти отделах. Надежнее остальных планируют укрепить отделение на улице Куйбышева, 64, где будут наиболее прочные решетки и самые широкие бойницы. На сегодня аукцион завершен, победителем признано ООО «Уралстройиндустрия». Все работы подрядчик должен завершить до 31 августа 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что главные управления МВД и МЧС по Пермскому краю ищут сотрудников. Объявления о наборе граждан размещены на официальных сайтах управлений, а также в соцсетях.