В Пермском крае ГУ МВД и ГУ МЧС ищут сотрудников

ГУ МЧС по Прикамью ищет кандидатов в пожарные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главные управления МВД и МЧС по Пермскому краю ищут сотрудников. Объявления о наборе граждан размещены на официальных сайтах управлений, а также в соцсетях.

«Органы внутренних дел Пермского края приглашают на службу граждан, достигших возраста 18 лет и отслуживших в Вооруженных силах РФ. Подробную информацию можно узнать в ближайшем отделе полиции или на сайте 59.мвд.рф», — отмечается в видеоролике, представленном на сайте ГУ МВД по Прикамью. Соискателям обещают достойную зарплату и полный социальный пакет.

В паблике администрации Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте» опубликовано объявление о наборе в 45-ю пожарно-спасательную часть. Среди обязательных требований, которые предъявляются к кандидатам: российское гражданство, возраст до 30 лет, служба в армии и отсутствие судимости и проблем с законом.

Поступившим на госслужбу полагается ежемесячное денежное довольствие, дополнительный отпуск, бесплатный проезд к месту проведения, льготные путевки в ведомственные центры и санатории. О наборе сотрудников на своем официальном сайте также сообщает краевое управление МЧС. Сообщается, что на службу в Перми и крае требуются пожарные инструкторы по вождению пожарных машин и водители на пожарные автомобили.