МИД РФ: Запад забирает зерно с Украины, обделяя голодающие страны

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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, херсон, уборка зерна
Суда с украинским зерном следуют в западные порты Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«К сожалению, пока ни одно судно не достигло берегов голодающих стран Африки и Южной Азии. Они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет в основном кукурузу и масло», — сказал Нечаев во время брифинга, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, Европа не выполняет условия по выходу российских удобрений и продуктов на мировые рынки.

Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. В ООН на этой неделе сообщили, что двум суда с продовольствием разрешили выйти из Черноморска (Одесская область). Первое судно с зерном покинуло одесский порт 1 августа, писали СМИ.

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Суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «К сожалению, пока ни одно судно не достигло берегов голодающих стран Африки и Южной Азии. Они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет в основном кукурузу и масло», — сказал Нечаев во время брифинга, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, Европа не выполняет условия по выходу российских удобрений и продуктов на мировые рынки. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. В ООН на этой неделе сообщили, что двум суда с продовольствием разрешили выйти из Черноморска (Одесская область). Первое судно с зерном покинуло одесский порт 1 августа, писали СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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