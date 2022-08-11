МИД РФ: Запад забирает зерно с Украины, обделяя голодающие страны

11 августа 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Суда с украинским зерном следуют в западные порты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «К сожалению, пока ни одно судно не достигло берегов голодающих стран Африки и Южной Азии. Они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет в основном кукурузу и масло», — сказал Нечаев во время брифинга, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, Европа не выполняет условия по выходу российских удобрений и продуктов на мировые рынки. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. В ООН на этой неделе сообщили, что двум суда с продовольствием разрешили выйти из Черноморска (Одесская область). Первое судно с зерном покинуло одесский порт 1 августа, писали СМИ.

Суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «К сожалению, пока ни одно судно не достигло берегов голодающих стран Африки и Южной Азии. Они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет в основном кукурузу и масло», — сказал Нечаев во время брифинга, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, Европа не выполняет условия по выходу российских удобрений и продуктов на мировые рынки. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. В ООН на этой неделе сообщили, что двум суда с продовольствием разрешили выйти из Черноморска (Одесская область). Первое судно с зерном покинуло одесский порт 1 августа, писали СМИ.