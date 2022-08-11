Военные РФ уничтожили 50% состава двух бригад в ДНР

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Военные РФ уничтожили 50% двух бригад, ВСУ дезертирстируют Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила 50% личного состава двух украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. ВС РФ и союзными силами освобождены территории ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Российская армия уничтожила 50% личного состава двух украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. ВС РФ и союзными силами освобождены территории ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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