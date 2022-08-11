Военные РФ уничтожили 50% состава двух бригад в ДНР

Военные РФ уничтожили 50% двух бригад, ВСУ дезертирстируют
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия уничтожила 50% личного состава двух украинских бригад в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. ВС РФ и союзными силами освобождены территории ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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