В Челябинской области больше семей получат выплаты за ребенка

Больше семей получат выплаты за рождение второго ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области увеличится число семей, которые получат выплаты при рождении второго ребенка. Как сообщает пресс-служба губернатора области Алексея Текслера, этому способствовало увеличение критерия нуждаемости.

«В настоящее время социальную поддержку на второго ребенка получают семьи, чей доход не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения. Критерий нуждаемости предлагается увеличить до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года составляет 28 506 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Там отметили, что на сегодняшний день размер выплаты составляет 6 844 рубля. Но, по словам Текслера, при рождении второго ребенка семьям необходимо оказывать дополнительную поддержку.

С 1 июня малообеспеченные семьи региона начали получать на содержание детей от 8 до 17 лет на 10% больше. Максимально возможная сумма на одного ребенка составила 13 688 рублей.