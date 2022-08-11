11 августа 2022

В Челябинской области больше семей получат выплаты за ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Карабаш, семья, отдых, фонтан, вечер, силуэты
Больше семей получат выплаты за рождение второго ребенка Фото:

В Челябинской области увеличится число семей, которые получат выплаты при рождении второго ребенка. Как сообщает пресс-служба губернатора области Алексея Текслера, этому способствовало увеличение критерия нуждаемости.

«В настоящее время социальную поддержку на второго ребенка получают семьи, чей доход не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения. Критерий нуждаемости предлагается увеличить до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года составляет 28 506 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Там отметили, что на сегодняшний день размер выплаты составляет 6 844 рубля. Но, по словам Текслера, при рождении второго ребенка семьям необходимо оказывать дополнительную поддержку.

С 1 июня малообеспеченные семьи региона начали получать на содержание детей от 8 до 17 лет на 10% больше. Максимально возможная сумма на одного ребенка составила 13 688 рублей.

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В Челябинской области увеличится число семей, которые получат выплаты при рождении второго ребенка. Как сообщает пресс-служба губернатора области Алексея Текслера, этому способствовало увеличение критерия нуждаемости. «В настоящее время социальную поддержку на второго ребенка получают семьи, чей доход не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения. Критерий нуждаемости предлагается увеличить до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года составляет 28 506 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. Там отметили, что на сегодняшний день размер выплаты составляет 6 844 рубля. Но, по словам Текслера, при рождении второго ребенка семьям необходимо оказывать дополнительную поддержку. С 1 июня малообеспеченные семьи региона начали получать на содержание детей от 8 до 17 лет на 10% больше. Максимально возможная сумма на одного ребенка составила 13 688 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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