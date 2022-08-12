Экс-депутат Рады: Киев готовит теракт на Запорожской АЭС

12 августа 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время пройдет спецоперация по подрыву Запорожской АЭС, которую готовит Киев. Для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки министерства обороны Украины, ранее совершавшие подобные теракты в других областях. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты, в Приднестровье и Белгородской, Брянской областях. Первый этап операции — информационная подготовка и формирование виновного — уже начат», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее ВСУ снова ударили по ЗАЭС. Обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов. Эта атомная станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе.

В ближайшее время пройдет спецоперация по подрыву Запорожской АЭС, которую готовит Киев. Для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки министерства обороны Украины, ранее совершавшие подобные теракты в других областях. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты, в Приднестровье и Белгородской, Брянской областях. Первый этап операции — информационная подготовка и формирование виновного — уже начат», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее ВСУ снова ударили по ЗАЭС. Обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов. Эта атомная станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе.