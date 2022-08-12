Экс-депутат Рады: Киев готовит теракт на Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ не перестают обстреливать ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время пройдет спецоперация по подрыву Запорожской АЭС, которую готовит Киев. Для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки министерства обороны Украины, ранее совершавшие подобные теракты в других областях. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты, в Приднестровье и Белгородской, Брянской областях. Первый этап операции — информационная подготовка и формирование виновного — уже начат», — написал Кива в своем telegram-канале.

Ранее ВСУ снова ударили по ЗАЭС. Обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов. Эта атомная станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе.

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В ближайшее время пройдет спецоперация по подрыву Запорожской АЭС, которую готовит Киев. Для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки министерства обороны Украины, ранее совершавшие подобные теракты в других областях. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты, в Приднестровье и Белгородской, Брянской областях. Первый этап операции — информационная подготовка и формирование виновного — уже начат», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее ВСУ снова ударили по ЗАЭС. Обстрелы могут привести к утечкам радиоактивных материалов. Эта атомная станция является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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