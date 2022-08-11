Власти Запорожья: ВСУ трижды ударили по ядерным отходам на ЗАЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ повредили высоковольтную линию Запорожской атомной электростанции, сообщил Балицкий Фото:

В районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС зафиксировано минимум три попадания снарядов ВСУ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения», — написал Балицкий в Telegram.

По его словам, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. «Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции „Каховская“», — отметил он. Для проведения работ по восстановлению линию заземлили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что военные формирования Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Кроме того, член ВГА региона Владимир Рогов сообщил о пяти «прилетах» в районе пожарной части, расположенной вблизи ЗАЭС.

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В районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС зафиксировано минимум три попадания снарядов ВСУ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. «Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения», — написал Балицкий в Telegram. По его словам, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. «Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции „Каховская“», — отметил он. Для проведения работ по восстановлению линию заземлили. Ранее URA.RU сообщало о том, что военные формирования Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие к ней территории с применением РСЗО и тяжелой артиллерии. Кроме того, член ВГА региона Владимир Рогов сообщил о пяти «прилетах» в районе пожарной части, расположенной вблизи ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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