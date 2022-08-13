Врач Зимина рассказала, чем пахнут раковые заболевания

14 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Галитоз может быть при болезнях дыхательных путей, сказала Светлана Зимина Фото: Анна Майорова © URA.RU Кислый, тухлый или гнильный запах изо рта (галитоз) может говорить о развитии рака. Об этом сообщила в беседе с URA.RU врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина. «При таких заболеваниях, как гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, дивертикулах пищевода, злокачественных новообразований ротоглотки, носоглотки и пищевода, запах изо рта бывает кислым, тухлым, гнильным. Запах аммиака или гнилых яблок характерен для сахарного диабета. Запах мочи — при почечной недостаточности. Нередко галитоз наблюдается у людей с заболеваниями дыхательных путей. Это хронический ринит, гнойные заболевания пазух носа, хронический тонзиллофарингит, аденоидит у детей», — рассказала Светлана Зимина. Врач отметила, что галитоз не всегда является симптомом опасных заболеваний. «Это зависит от особенностей орального биоценоза и, как правило, появляется при снижении секреции слюнных желез утром или при стрессе. Но может быть и патологическим, обусловленным различными заболеваниями. В первую очередь стоит понять, правильно ли вы проводите гигиену полости рта. Если она недостаточно тщательная, то это приводит к размножению бактерий на зубах и поддесневом пространстве. После появляется кариес и воспалительные состояния мягких тканях полости рта», — объяснила оториноларинголог.

Кислый, тухлый или гнильный запах изо рта (галитоз) может говорить о развитии рака. Об этом сообщила в беседе с URA.RU врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина. «При таких заболеваниях, как гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, дивертикулах пищевода, злокачественных новообразований ротоглотки, носоглотки и пищевода, запах изо рта бывает кислым, тухлым, гнильным. Запах аммиака или гнилых яблок характерен для сахарного диабета. Запах мочи — при почечной недостаточности. Нередко галитоз наблюдается у людей с заболеваниями дыхательных путей. Это хронический ринит, гнойные заболевания пазух носа, хронический тонзиллофарингит, аденоидит у детей», — рассказала Светлана Зимина. Врач отметила, что галитоз не всегда является симптомом опасных заболеваний. «Это зависит от особенностей орального биоценоза и, как правило, появляется при снижении секреции слюнных желез утром или при стрессе. Но может быть и патологическим, обусловленным различными заболеваниями. В первую очередь стоит понять, правильно ли вы проводите гигиену полости рта. Если она недостаточно тщательная, то это приводит к размножению бактерий на зубах и поддесневом пространстве. После появляется кариес и воспалительные состояния мягких тканях полости рта», — объяснила оториноларинголог.